Top dekoracje na wesele w plenerze jak ze snu!

Pierwszym zadaniem, jakie musza wykonać przyszli nowożeńcy, jeśli chcą wziąć ślub kościelny w plenerze, jest wybranie miejsca, w którym ceremonia się odbędzie. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że biskup może zgodzić się na zorganizowanie ceremonii zaślubin poza świątynią w innym odpowiednim miejscu. Tę definicję można rozumieć różnie, chodzi jednak przede wszystkim o to, by wybrane przez parę młodą miejsce nie przeczyło powadze kościoła czy randze uroczystości. Może więc to być ogród, piękna polana nad jeziorem, leśna łąka czy dzika plaża. Dużo łatwiej uzyskać zgodę na ślub poza kościołem, jeśli odbędzie się on na terenie świątyni – w ogrodzie, na terenie zielonym czy na dziedzińcu. Wybierając miejsce, narzeczeni powinni też pamiętać o tym, że musi być na tyle duże, by umożliwić odprawienie ceremonii. Chodzi tu głównie o miejsce na ustawienie polowego ołtarza oraz miejsca dla gości. Łatwiej zdecydowanie będą miały pary, które planują skromny, kameralny ślub w gronie najbliższej rodziny. Plener na dwieście osób może być dużo trudniejszy nie tylko do znalezienia, ale też w późniejszej organizacji ceremonii.