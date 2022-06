Porady malarskie do ogrodu

Taras drewniany trzeba raz do roku odnowić deski tarasowe wymagają zabezpieczenia odpowiednim impregnatem do drewna. Jest to warunek konieczny aby taras za kilka lat nie wymagał całkowitej wymiany. Najlepszy okres na renowację podłogi to właśnie wiosna. Polega ona na dokładnym oczyszczeniu desek tarasowych i zaolejowaniu ich lub zabezpieczeniu impregnatem do drewna. Przed przystąpieniem do pracy podłogę należy bardzo dokładnie umyć i odczekać aż wyschnie a następnie starannie przeszlifować. Rodzaj środka, który powinniście zastosować do ochrony jest uzależniony od gatunku drewna – inne środki są przeznaczone do krajowego drewna a inne do egzotycznego. Bardzo ważne jest aby używać tylko i wyłącznie środków do ochrony desek tarasowych. A jeśli marzy Wam się staw kąpielowy, taki jak na zdjęciu, koniecznie zajrzyjcie na stronę ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU- NATURALNE SYSTEMY UZDATNIANIA WODY.