Jaka ścieżka jest najlepsza dla mojego ogrodu?

W powietrzu czuć już wiosnę więc Homify przedstawia dziś temat bardzo na czasie. Własny ogród to marzenie prawie każdego z nas. Ci, którzy już go mają wiedzą ile daje on radości ale również, ile wysiłku trzeba mu poświęcić. I to już na etapie projektu. Budowa i planowanie ścieżek ogrodowych to ciekawe i przyjemne zajęcie, które możecie zrobić sami – w przeciwieństwie do np. budowy podjazdu, którą to lepiej zlecić fachowcom. Jednak i tu planowanie ścieżek w ogrodzie powinno być rozsądne, by później korzystać z wytyczonych szlaków, a nie chodzić na skróty . Konieczne jest także pobudzenie wyobraźni i kreatywności by powstały rozwiązania nie tylko funkcjonalne, lecz także ozdobne, dopasowane do charakteru i klimatu naszego ogrodu. Ścieżki w ogrodzie powinny być wygodne i odpowiednio szerokie. Jeżeli ścieżka ma służyć dla dwóch osób jej szerokość powinna wynosić od 120 do 150 cm. Jeśli dla jednej osoby – wystarczy od 60 cm do 70 cm. Jest wiele materiałów z których możecie zbudować ścieżkę – beton, kamień, żwir, bruk czy drewno. Sprawdźcie jaka ścieżka będzie najlepsza do Waszego ogrodu!