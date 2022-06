6 najpraktyczniejszych wnętrz, które wyjdą Ci na zdrowie!

Mieszkania ludzi, którzy są świadomi wpływu stylu życia na ich ogólne samopoczucie, jakość funkcjonowania i zdrowie, da się łatwo rozpoznać znajdując w nich kilka szczególnych cech, a raczej elementów wyposażenia, które za tym bezsprzecznie przemawiają. Nie tylko w pełni wyposażona siłownia to znak, że w domu dba się o zdrowie i kondycję. Przecież często w małych mieszkaniach nie możemy pozwolić sobie na obszerny sprzęt do ćwiczeń. Niektóre zaś, niewielkie rzeczy schowane szczególnie w kuchni, mogą przyczynić się do codziennego praktykowania mantry zdrowego sposobu życia. Ale nie tylko takie specjalistyczne przedmioty mogą pomagać w utrzymywaniu formy! Mogą to być najzwyklejsze, niezbędne w każdym domu, funkcjonalne elementy konstrukcji i wyposażenia wnętrz z konkretnym, ale – jakby się wydawało – zupełnie innym przeznaczeniem. Sprawdźcie jak urządzić dom, co w nim zawrzeć, na co zrobić w nim miejsce, aby sprzyjał ćwiczeniom nasze silnej woli w zmianie trybu życia na zdrowszy!

Zerknijcie też koniecznie do Katalogów Inspiracji Joga w domu – tak przygotujesz wnętrze do ćwiczenia!, a także Domowa siłownia – kilka inspiracji! Zapraszamy!