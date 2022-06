6 rzeczy dotyczących mikrofalówki, o których nie wiecie!

Aby zapewnić dostateczną wentylację, tył kuchenki mikrofalowej powinien znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od ściany, bok kuchenki – co najmniej 5 cm od ściany, a odległość od góry powinna wynosić co najmniej 20 cm. Na sprzęcie nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów. Należy ją ustawić tak, by była z dala od telewizora, radioodbiornika lub anteny, ponieważ mogą się pojawić zakłócenia obrazu lub inne problemy. Jeśli kuchenka jest wolno stojąca oznacza to, że nie nadaje się do zabudowy i nie należy jej umieszczać w żadnej szafce. Te rady pomogą uniknąć Wam przegrzania sprzętu.

