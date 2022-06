Uwielbiamy przyrodę w domu! Zaprojektuj ekologiczne życie!

W ekologicznym domu najlepiej pasują meble i wykończenia z naturalnych materiałów – biodegradalnych. Najlepiej jeśli zdecydujemy się wybudować dom z drewna, który byłby już totalnie zgodny z przyrodą, ale nawet jeśli mamy murowany, to postarajmy się chociaż o to, by nie pozyskiwać do jego urządzenia sztucznych tworzyw, które kłócą się z naturą ponownego pozyskiwania materiału; recyklingu. Chodzi przede wszystkim o drewniane meble, które biją ciepłem samym w sobie. Świetnym pomysłem jest odnawianie starych mebli, które dodadzą wnętrzu niepowtarzalnego stylu. Drewno to zawsze najlepszy wybór do domu. Inwestujmy w nie!