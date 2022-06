Zostań projektantem! Zaprojektuj Swój pokój!

Pokój dzienny jest przestrzenią, która służy nam do wszystkiego m.in do relaksu, zabawy, oglądania telewizji, pracy czy przyjmowania gości, ważne aby jego aranżacja była odpowiednio dostosowana do indywidualnych potrzeb gospodarzy, funkcjonalna oraz właściwie podzielona, tak by starczyło miejsca na każdą przestrzeń. Bez obawy, aby tego dokonać wcale nie będziecie potrzebowali wykwalifikowanego dekoratora wnętrz, który wszystko za Was załatwi, przemyśli. Dziś chcielibyśmy pobudzić Waszą wyobraźnię do twórczego działania i postarać zachęcić do samodzielnego zaprojektowania przestrzeni dziennej. Przygotowaliśmy krótki poradnik, który pokaże Wam od czego zacząć i jakie kolejne kroki podjąć. No to do dzieła!

Skoro salon jest miejscem wielofunkcyjnym to jego aranżacja powinna być dostosowana do pełnienia wielu ról. Dlatego, aby wszystko rozsądnie rozplanować zacznijcie od zdjęcia wymiarów Waszej przestrzeni. Starajcie się zrobić to możliwie jak najdokładniej, ponieważ od tego zależy wybór odpowiedniego wyposażenia, mebli, dodatków. Pośpiech w tym przypadku jest niewskazany. Czy zastanawialiście się jakie czynniki decydują o atrakcyjności i wygodzie salonu? Według nas podstawowym czynnikiem, który wpływa na komfort użytkowania przestrzeni jest właściwe dopasowanie aranżacji wnętrza do osobistych potrzeb. W tym przypadku nie ma żadnego schematu, którym moglibyśmy się z Wami podzielić, bowiem każdy posiada subiektywne poczucie estetyki i różne potrzeby. Jedni pragną ascetycznego, jasnego wnętrza o sporej przestrzeni, natomiast drudzy czują się lepiej w przytulnych, ciepłych aranżacjach, z dużą ilością dodatków, ozdób i kolorowych elementów. Ważne, aby poznać swoje potrzeby przed przystąpieniem do projektowania pokoju dziennego, dzięki temu unikniemy rozczarowania. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę podczas samodzielnej aranżacji? Przede wszystkim kształt pomieszczenia. W starym budownictwie pokój dzienny najczęściej posiadał kształt kwadratu lub prostokąta, dzięki czemu był bardzo ustawny i wygodny. Natomiast nowoczesne budownictwo to nowatorski design i architektura, która nie zawsze okazuje się być funkcjonalną w codziennym użytkowaniu. Zaokrąglenia w okolicach okien lub trójkątny kształt wnętrza to niezwykle trudne i problematyczne kształty, do których ciężko dobrać odpowiednie wyposażenie. Oczywiście wszystko jest do pokonania jednak w tym dwóch przypadkach spora część przestrzeni pozostaje niewykorzystana.

Sprawdźcie nasz szczegółowy plan działania dla wszystkich kreatywnych i pragnących samodzielnie urządzić własne mieszkanie!