Pergola – o czym pomyśleć przed jej zakupem?

Najpopularniejsze materiały do budowy pergoli to drewno, kute żelazo i PCV. Każdy z nich zapewni nam inny nastrój, dlatego dobrze zastanowić się nad jego wyborem. Przed chwilą widzieliśmy kilka przykładów drewnianych pergoli. Jest to materiał klasyczny, doskonale sprawdzi się w sielskich ogrodach. Jednocześnie drewnu bardzo łatwo jest przybrać nowoczesne piórka! Pergole z kutego żelaza potrafią być niezwykle dekoracyjne, kunszt kowala może nadać naszej działce charakteru. Jeśli chodzi o PCV to jest ono najtańszym i najprostszym w utrzymaniu materiałem do budowy pergoli. Spójrzmy jeszcze na powyższe zdjęcie. Tutaj do stworzenia pergoli użyto subtelnej metalowej konstrukcji oraz maty trzcinowej w charakterze zadaszenia.