Nowoczesny styl japoński to jest to!

Minimalizm to podstawa każdego japońskiego wnętrza. Tylko w przestrzeniach o ascetycznym charakterze Japończycy są w stanie poczuć spokój ducha i relaks. By minimalistyczne wnętrze nie było chłodne stosuje się w nim duże ilości drewna, niskie sufity, a także subtelne i ciepłe oświetlenie. Co więcej, warto jest wstawić do pokoju roślinę o sporych, zaokrąglonych liściach – złagodzą one ostre kąty we wnętrzu i wprowadzą harmonię. Dlatego też urządzając dom w stylu japońskim, pamiętajcie – im mniej, tym lepiej!

Jesteście zainteresowani innymi pomysłami na wnętrza w japońskim stylu? Spójrzcie tutaj:

Stwórz japońską atmosferę w swoim domu!