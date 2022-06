Podobnie jak w powieści: dom jak z twojej ulubionej książki!

Cullenowie, czyli wegetariańska rodzina… wampirów, urządzili swój dom z dala od hałasu i świateł miasta. Wolą trzymać się raczej na uboczu, ale ich dom chciałby odwiedzić każdy miłośnik minimalistycznego stylu, który podkreślony został wysublimowanymi dziełami sztuki. Dominują lekkie barwy, które można zawsze do wszystkie dopasować, jednak najważniejsze w tym domu jest światło i uczucie przestrzeni. Spoglądając przez wielkoformatowe okna widzimy las rozpościerający się wokół, pomimo to we wnętrzu jest bardzo przejrzyście, a naturalne światło odbija się od białych ścian tworząc wrażenie jeszcze większej przestrzeni niż jest ona w rzeczywistości. Meble są proste, ale z klasą, a dodatki takie jak dywan, czy oświetlenie, przypominają delikatny styl skandynawski. To dom nie tylko dla wampirów, ale również fanów delikatnego minimalistycznego designu.