Witamy w rodzinie!

Pokój dziecka można udekorować na wiele sposobów, jednak najprzyjemniejszym i najpraktyczniejszym jest dekorowanie tekstyliami, nie tylko poprzez wybór obowiązkowych materiałów takich jak pościel i poszwy na poduszki, ale także na przykład mowa tu o ozdobach szytych ze skrawków materiału. Dlaczego takie dekoracje polecamy? Ponieważ łatwo jest je odkurzyć i zdezynfekować zwyczajnie piorąc regularnie w pralce w wysokiej temperaturze. Dlatego bardzo popularne materiałowe chorągiewki, kolorowe baldachimy to to, co sprawdzi się w tym pokoju najlepiej. Nie musimy dodawać, że niemowlaki powinny dostawać do zabawy, rozwijania umiejętności motorycznych i ruchowych tylko miękkie zabawki. Pamiętajmy jednak o tym, by nie były to futrzaste pluszaki, które zbierają kurz. Dbajmy o czyste powietrze w pokojach naszych maluchów, by nieświadomie nie przyczynić się w przyszłości do nabycia przez nie uczuleń lub alergii. Dlatego też warto pamiętać o tym, by nie kupować okrycia łóżka w bardzo kolorowych wersjach, gdyż barwnik zawarty w ich farbowaniu może wpłynąć negatywnie na wrażliwą skórę dziecka. Zwróćmy też, obowiązkowo uwagę na skład wyrobu tkaniny! Stu procentowa bawełna nigdy nie zawiedzie! Strzeżmy się sztucznych tworzyw!