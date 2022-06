Nowoczesny dom jak labirynt!

Tak jak pisaliśmy w tytule, ten dom to prawdziwy labirynt! Niech nie zmyli Was przekonanie, że na ogromnym salonie i pokojach przylegających do antresoli wszystko się kończy! Projektanci zaprojektowali też bardziej kameralne wnętrza, o mniejszych powierzchniach, do których przechodzić można tajemniczymi przejściami – np tak jak w tym przypadku – drzwiami schowanymi na półpiętrze! Dzięki kreatywnej aranżacji schodów wyglądają one bardzo spektakularnie. I w tym przypadku projektanci zdecydowali się na podwieszaną ławkę. To świetny zabieg, ale nie tylko po to, by na niej siadać! Taka ławka świetnie służyć będzie również jako półka pod książki, czy magazyny, albo w bardziej dekoracyjny sposób, można ustawić na niej wazony ze świeżo ciętymi kwiatami!

