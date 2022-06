Modne, metalowe meble i dodatki do nowoczesnego domu!

Nowoczesne wnętrza mają to do siebie, że niezwykle chłoną i absorbują materiały, których kiedyś nie użylibyśmy do wykończenia domu lub tym bardziej do jego wyposażenia. Pomysłowość i awangarda projektantów w dzisiejszych czasach nie zna granic! Dlatego w XXI wieku powstały style wnętrz, które w dużym stopniu wyróżniają się spośród tradycyjnych, a jednak nie są już postrzegane jako niepasujące, nieadekwatne do kontekstu i przeznaczenia wnętrz mieszkalnych, które z założenia mają być przytulne. Mamy na myśli metalowe dodatki i meble, które najczęściej występują w domach urządzonych w stylu minimalistycznym, nowoczesnym i industrialnym. Są one teraz siłą przeciwstawną i alternatywą dla naturalnych elementów wyposażenia wnętrz, wykonanych z drewna lub jego imitacji.

W tym zestawieniu pokażemy Wam jak metalowe; metaliczne tworzywo może być użyte i wkomponowane w detale domowej przestrzeni. Ciekawe pomysły na wnętrza z zastosowaniem tych materiałów i podobnych im barw znajdziecie w Katalogu Inspiracji Metaliczne wnętrza, które są po prostu cool! Zapraszamy!