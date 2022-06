Małe mieszkanie spod znaku minimalizmu

Do małych wnętrza najlepiej sprawdzą się meble robione na wymiar, które dopasować można do charakterystyki każdego mieszkania. Garderoba wbudowana w ścianę jest w stanie zapewnić mnóstwo przestrzeni do przechowywania, niemal nie zajmując miejsca. Systemy szafek i półek także pomagają rozwiązać problem z przechowywaniem- warto jednak zaznaczyć, że w małych pomieszczeniach najlepiej sprawdzą się te niskie, gdyż nie przepełniają one przestrzeni.