Dom jednorodzinny dla każdego!

Ze względu na niewielką powierzchnię działki architekci nie mogli pozwolić sobie na to, aby stworzyć dla domowników przestronny i imponujący ogród z przodu domu. Zaaranżowano jednak minimalistyczny ogródek frontowy, zdobiący strefę wejścia do środka. Estetyczny skrawek zieleni przecina ścieżka ze stopni, prowadząca do drzwi. Obok znajduje się miejsce na parking.