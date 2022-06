Nowoczesna architektura w zgodzie z naturą!

Nowoczesna aranżacja nie oznacza, że we wnętrzu nie może być przytulnie. Ciepły klimat do salonu wprowadzają miękkie tekstylia dekoracyjne, ale przede wszystkim dodatki, takie jak tradycyjna koza. Piecyk palony węglem to kolejny element, dzięki któremu styl nowoczesny harmonijnie koegzystuje z tradycją. Jak widać tak jak i na zewnątrz, tak też we wnętrzu postarano się o utrzymanie tego dialogu.