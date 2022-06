Dlaczego musimy wiedzieć więcej o drewnie termicznym?

Do wad drewna termicznego zaliczamy: wzrost łupliwości drewna oraz obniżenie wytrzymałości na zginanie o 10-20%, przez co drewno staje się bardziej kruche, ma tendencję do rozwarstwiania się. W procesie modyfikacji termicznej drewno zmniejsza swoją masę o 15%, co uniemożliwia zastosowanie go do konstrukcji budowlanych. A dodatkowo barwa drewna nie jest odporna na promieniowanie UV, z czasem szarzeje lub jaśnieje.

Obejrzycie projekty zawierające drewniane fasady lub fragmenty elewacji na stronie ARCHITEKCI ŁOSIAK_SIWIAK.