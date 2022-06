Kaktus – ozdoba wnętrza?

Powszechnie uważa się, że kaktusy nie wymagają wiele opieki. Jest to prawda, jednak nawet i do ich pielęgnacji powinniśmy podchodzić z głową. Oto kilka faktów, które będą powtórką dla entuzjastów kaktusów, a nowych i przyszłych właścicieli przygotują do zadania! Sprawa pierwsza: podlewanie. Kaktusy podlewamy obficie, kiedy ziemia lekko przyschnie, nie będzie jednak całkiem wysuszona. Najgorsze co możemy zrobić, to wykazać się nadgorliwością. Nawet jeśli przez jakiś czas zupełnie zapomnieliśmy o podlewaniu, nie powinniśmy potem próbować tego „nadrobić”. Może to doprowadzić do gnicia. Niewiele osób, które kupują swoje pierwsze kaktusy, wie o tym, że większość gatunków kaktusa w naszym klimacie powinno przechodzić w stan spoczynku. Trwa on od października do lutego i ma związek nie tyle z temperaturą, co z warunkami świetlnymi. W tym okresie większości kaktusów wcale nie należy podlewać!