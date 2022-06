Katowickie mieszkanie olśniewa po metamorfozie!

jak już mogliśmy zauważyć, wystrój wnętrz ogranicza się tutaj do bieli, czerni, szarości i jasnego brązu z sklejki. To właśnie ze sklejki wykonano wiele mebli, w tym uwiecznioną na powyższym zdjęciu zabudowę kuchni. Niewątpliwą zaletą tego materiału jest jego lekkość. Tańszy od litego drewna, zachowuje jego właściwość wprowadzania do wnętrz poczucia przytulności i domowości. W relatywnie małym, urządzonym w minimalistycznym stylu mieszkaniu, te cechy okazują się bezcenne!