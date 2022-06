Mały domek, wielki design!

Przeprowadzka na przedmieścia – chyba każdy mieszczuch kiedyś ją rozważał. Dla jednych była to chwilowa myśl, bowiem zbytnio cenią sobie uroki tętniącego życiem centrum miasta. Dla innych wyprowadzka do spokojniejszej okolicy jest celem, do którego świadomie dążą przez wiele lat. Zawsze cieszy nas, kiedy widzimy, że ich marzenia z czasem się spełniają i to spełniają stylowo! Dzisiaj pokażemy Wam dom japońskiej pary, której nareszcie się to udało. Choć o skromnym metrażu będzie jest to niezwykle inspirujący budynek, zachwycający prostotą bryły i wystroju wnętrz. Kreatywność rozwiązań zaproponowanych przez architektów ze studia Oguri z pewnością Was zainteresuje.

Czas wybrać się do Azji!