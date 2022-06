Przed i po… razy cztery!

Symetria i jeszcze raz symetria! Takiej aranżacji nie spodziewaliśmy się we wnętrzach pełnych rustykalnego czaru, a jednak! Identyczne kanapy, stołki i leżanki postawiono na przeciw siebie. Oś symetrii zaznacza czarny, metalowy kominek. Chociaż klimat tego miejsca może nas zwieść, drewniane deski na ścianach i suficie to w rzeczywistości fototapeta, co udowadniają nam fantazyjne grafiki wydrukowane na drewnianym tle. To miejsce stwarza atmosferę do spotkania, do nawiązywania nowych znajomości.