Łazienka czarno biała – 10 pomysłów!

Wystrój wszystkich pomieszczeń w domu bywa czasami niezamierzenie – tymczasowy. Jeśli nie regularnie, to chociaż raz na jakiś czas – powiedzmy, na pięć lat – postanawiamy skończyć z monotonią i zmienić coś w sypialni lub salonie. Począwszy od prostszych metamorfoz, na przykład wymiany zasłon i dodatków, kończąc na zmianie kolorów ścian, dzięki czemu możemy totalnie zmienić styl wystroju całego domu. Reasumując, mamy na myśli to, że pokoje dzienne i nocne w mieszkaniu, w dość łatwy sposób można przeobrazić, za to z aranżacją łazienki jest już dużo trudniej. Przyklejanie płytek na ściany to rozwiązanie stałe i kosztowne, dlatego wystrój łazienki planowany jest raz, z pobożnym życzeniem prawidłowego funkcjonowania i służenia nam przez wiele dekad. Na pewno chcemy, by wygląd łazienki współgrał i tworzył całość z resztą domu. Jeśli więc nie możemy przewidzieć następujących w czasie zmian w pozostałych wnętrzach, dobrym pomysłem jest łazienka czarno biała, której połączenie kolorystyczne jest klasyczne, stylowe, ponadczasowe i charakterystyczne zarówno dla stylu Skandynawskiego, jak i nowoczesnego, minimalistycznego oraz klasycznego. Dlatego w tym wydaniu chcielibyśmy zaprezentować Wam to jak może wyglądać łazienka czarno biała w różnych odsłonach.

Pomysły na ożywienie łazienek w tym prostym, kontrastowym zestawieniu możecie zobaczyć w Katalogu Inspiracji Biała łazienka – 9 pomysłów na dekoracje.

