Nowoczesność ukryta za tradycyjną fasadą!

Mamy do czynienia z tradycyjnym angielskim szeregowcem z czerwonej cegły wybudowanym w stylu Tudorów. Po lewej stronie znajduje się dobudowana część, wykorzystująca przestrzeń służącą poprzednio za wjazd na posiadłość. Architekci odnowili także frontową fasadę, nadając jej na piętrze nowy, odświeżony look. Zachowana jednak wszystkie kluczowe elementy architektury, włączając w to dekoracyjne, bogato zdobione okna.