Arkusz kosztów prac wykończeniowych – jak go stworzyć?

Na początku dobrze rozplanujcie zakres prac i określcie Wasze oczekiwania. To od tych parametrów będzie zależeć ogólny koszt remontu. Na samym początku powinniście zadecydować, czy zmieniamy nawierzchnię podłóg oraz ścian. Jeśli dotychczasowe podłogi nie spełniają Waszych oczekiwań będziecie musieli je zdemontować i zastąpić nowymi. Ważne, na tym etapie, jest określenie rodzaju posadzki – dobre jakościowo panele będą kilkakrotnie tańsze od parkietu. Określenie rodzaju podłogi zbliży Was do wstępnego szacunku kosztów remontu. W ten sposób postępujecie z kolejnymi zakresami robót. Mówi się, że generalny remont z wykończeniem w standardzie średnim to koszt około 1000 zł za m kwadratowy, w wersji ekonomicznej jest to około 700 zł natomiast wysoki standard to minimum 1500 zł za tę samą powierzchnię. To są jedynie bardzo ogólnikowe i szacunkowe kwoty, nie należy się nimi sugerować w znacznym stopniu.