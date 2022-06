Egzotyczny dom w górach!

Dom w górach nie wszędzie na świecie oznacza styl zakopiański czy też urok alpejskiego budownictwa! Dzisiaj pokażemy Wam budynek zagubiony pośród brazylijskich wzgórz. Tropikalny klimat miał przy tym projekcie wiele do powiedzenia! Odpowiadają za niego utalentowani eksperci z David Guerra Interiors, studia… architektury wnętrz. Sami zaraz się przekonacie, że zatrudnienie profesjonalistów wyspecjalizowanych we wnętrzach zaowocowało niezwykle funkcjonalną bryłą, która w sposób naturalny determinuje przeznaczenie poszczególnych przestrzeni. Ich aranżacje są niezwykle stylowe, co chyba nikogo nie powinno dziwić, w końcu czuwał nad nimi wielokrotnie nagradzany zespół.

Gotowi na podróż za ocean?