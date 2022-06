12 propozycji na nakładki i dywany na schody

W tym przypadku schody stanowią kontrastowy element w stosunku do pozostałych części tej aranżacji. Swoją kontynuacje znajduje jednak w czarnych ramach zdjęć, co wskazuje na na fakt, że nakładki nie zostały wybrane przypadkowo. Wybór dywaniku w kolorze odwrotnym do otoczenia to prosty zabieg odświeżenia i ożywienia mdłego otoczenia. Ciemne nakładki na schody fantastycznie komponują się do szarych ścian pokrytych delikatną grafiką. W tym przypadku, zastosowanie ciemnego koloru skutkuje także w łatwiejszym utrzymaniu nakładek.