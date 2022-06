Czar starej cegły!

Ze strefy pracy przechodzimy do strefy relaksu. Granice salonu tworzą dwie wygodne, niebieskie kanapy ustawione względem siebie pod kątem prostym. Chociaż znajdują się w tej samej przestrzeni otwartej, to jednak dzięki takiemu ustawieniu mebli można tutaj przejść i na chwilę zapomnieć o ewentualnym stresie. Jeśli pracujemy w miejscu naszego zamieszkania, to dobrze wiemy, jak ważne jest, by zapewnić sobie przestrzeń, w której będziemy mogli zebrać myśli. Dodajmy jeszcze, że odsłonięte belki stropowe wyglądają zachwycająco.