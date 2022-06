Najlepsze porady ogrodowe na marzec!

Czas nadchodzącej wiosny to dla nas okres mentalnych przygotowań na zajęcia ogrodowe, ale też wyostrzająca się perspektywa zakasania rękawów do wytężonej pracy przy ziemi. Marzec w ogrodzie jest bardzo istotnym miesiącem w roku, ponieważ w końcu zawita do nas wyczekiwana wiosna, a jak wiadomo, w tę porę roku zieleń budzi się do życia. Kalendarzowy, pierwszy dzień wiosny przypada 21 marca, dlatego jest to najwyższa pora, by zabrać się do pracy, porządkowania ogrodów i działek po zimie. Pamiętajmy jednak o tym, że zawsze powinniśmy na bieżąco śledzić prognozy pogody, gdyż wbrew często spotykanej opinii, to nie mroźna zima, a właśnie przedwiośnie i niebezpieczne wiosenne przymrozki, mogą wyrządzić duże szkody w naszych ogrodach. Co zrobić, by umożliwić komfortowy rozkwit zieleni, kwiatom i drzewom w lecie? O tym i nie tylko dowiecie się z poniższych rad.

