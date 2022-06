Wiejska posiadłość jak ze snu!

Jednym z prawdziwych hitów tego wnętrza są spiralne schody o drewnianych stopniach i szklanej balustradzie. Doskonale wkomponowują się one we współcześnie zaaranżowane wnętrze, nie zakłócając przy tym jego tradycyjnych elementów. Prowadzą one na piętro w postaci antresoli, gdzie zlokalizowano sypialnie oraz łazienki.