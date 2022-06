Perła nowoczesności w Berlinie!

Już po wejściu do domu uderza jego minimalistyczna aranżacja- gładkie, białe powierzchnie ścian i sufitu, czarne, metalowe wykończenia oraz skromne wyposażenie czynią to wnętrze jasnym i przestronnym. Przedpokój otwiera się na strefę dzienną, a także na klatkę schodową o nowoczesnym charakterze. Proste białe schody łączą ze sobą obie kondygnacje. Wielkopowierzchniowe przeszklenia wpuszczają do całego wnętrza mnóstwo naturalnego światła.