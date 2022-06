9 dowodów na to, że drzwi harmonijkowe są najlepsze!

Dzięki nowoczesnym technologiom drzwi harmonijkowe mogą być ozdobnym i estetycznym elementem naszego domu czy mieszkania, pozwalając zarazem w niezwykle prosty sposób powiększyć jego przestrzeń.

Drzwi harmonijkowe, to ciąg łańcuchowo połączonych ze sobą elementów, które można złożyć, otwierając przestrzeń na drugie pomieszczenie. Mogą być one wykonane z przeróżnych materiałów. Najczęściej spotykamy drzwi harmonijkowe wykonane w całości ze szkła lub będące połączeniem kilku drzwi balkonowych.Podczas zakupu takich drzwi musimy pamiętać by były one wykonane z porządnego tworzywa i co najważniejsze żeby się zamykały cicho, szybko i lekko.

Najczęściej drzwi harmonijkowe używane są jako połączenie pomiędzy salonem czy jadalnią a tarasem/balkonem. Jest to idealne połączenie z wielu powodów. Przede wszystkim drzwi harmonijkowe zwykle wykonane z szkła dostarczają znacznie więcej światła do pomieszczenia niż zwykłe okna. Co więcej w ciepłe dni zapewniają one dostęp do świeżego powietrza i wygodny niczym nie ogarniczony dostęp na balkon.