Pleśń na tapecie – co robić?

Na pewno widzieliście niekiedy ciemne skupiska plam na ścianach, przy suficie lub w narożnikach pomieszczeń. Wyglądają nieestetycznie ale to nie jest ich największy problem. Pleśnie w domu wydzielają mikotoksyny, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia. Zarodników pleśni nie zobaczymy gołym okiem: mają od 2 do 5 mikronów. Ponieważ są tak maleńkie i lekkie, bardzo łatwo się przenoszą. Gdy znajdą sprzyjające warunki do rozwoju, błyskawicznie zagnieżdżają się i rozrastają na wszystkie strony. Pleśnie uwielbiają środowisko kwaśne, wilgotne i ciepłe. Najlepiej im się wiedzie w temperaturze 20-30 st. C. Jeśli myślicie, że grzyby i pleśń na ścianach to częsty problem jedynie w starych domach to jesteście w błędzie. Równie często to zjawisko jest spotykane w nowym budownictwie. Jakie są przyczyny jego powstawania i jak się pozbyć tego problemu?