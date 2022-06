Dom, w którym króluje dobry design!

Korytarz jest przestrzenią, która często bywa bagatelizowana podczas urządzania całego domu. To błędne podejście, ponieważ to właśnie to miejsce jako pierwsze wita Waszych gości, którzy po raz pierwszy Was odwiedzają. Samo wrażenie powstałe na widok aranżacji korytarza może wpłynąć na postrzeganie pozostałych pomieszczeń. Nasi fachowcy doskonale o tym wiedzą, dlatego zdecydowali się stworzyć wyjątkową przestrzeń pełną blasku. Znalazło się tutaj miejsce na duże lustro oraz niewielką półeczkę ze świeżymi kwiatami. Rośliny na korytarzu to świetny pomysł, którym warto się zainspirować!