Stylowość wkracza na nowy poziom!

Powoli zbliżamy się do głównego wejścia, okazuje się, że ogromnych przeszkleń jest jeszcze więcej! Mają one wysokość dwóch pięter budynku. Specjalnie do nich zaprojektowano długie, stylowe zasłony, które znajdziemy we wnętrzu. Teraz jednak przyciąga nas fasada od ulicy, jesteśmy niczym ćmy lecące do światła! Jasność wypływająca z wnętrza podkreśla zarys przepięknej bryły. Aby można było ją kontemplować także z sąsiedniej działki, mur otaczający posesję otwarto.