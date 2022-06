Prosimy o ciszę: Ciesz się dźwiękiem ciszy!

Nasze mieszkanie jest miejscem szczególnym, pragniemy przede wszystkim w nim wypocząć, zrelaksować się i naładować baterie przed kolejnym wyczerpującym dniem w pracy czy szkole. Jego aranżacja, układ oraz dobór dodatków powinny być tak zaplanowane, by wpływać na nas kojąco i wyciszająco, dlatego tak ważna jest umiejętnie dobrana kolorystyka do danego pomieszczenia. Według zasad Feng Shui każdy pokój ma określoną funkcję i rolę jaką powinien spełniać w naszym życiu codziennym, jednak, aby w pełni służył nam funkcjonalnością powinniśmy dopasować właściwy odcień, który będzie usprawniał rolę danej przestrzeni. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przeanalizować z Wami, co tak naprawdę ma wpływ na hałas w mieszkaniu i w jaki sposób można wyciszyć wnętrze, w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, aby zapanował w nim spokój i harmonia.

Słowo hałas pochodzi od łacińskiego nausea i oznacza w dosłownym tłumaczeniu chorobę, nudności. Ogromna zbieżność, która jest nieprzypadkowa, ponieważ hałas, jego intensywność, głośność oraz częstotliwość mają potężny wpływ na nasze samopoczucie. W naszej przestrzeni użytkowej jest to szczególnie ważne, gdyż w tym miejscu spędzamy większość swojego czasu, wypoczywamy i regenerujemy siły przed następnym dniem. Pragniemy, aby to miejsce cieszyło się wysokim stopniem izolacji i wygłuszenia. A co tak naprawdę może nam pomóc w uzyskaniu upragnionego efektu ciszy i spokoju? Przede wszystkim odpowiednie okna, drzwi oraz parkiet lub panele podłogowe. To są podstawowe czynniki, które mogą wpływać na tłumienie niepożądanych hałasów z zewnątrz. Ważne, aby zadbać o dobór odpowiednich materiałów już w fazie projektowania mieszkania, kiedy mamy czas i możliwość na zmianę w projekcie wizualnym i ogólnym rozplanowaniu przestrzennym. Na późniejszym etapie może to się okazać niemożliwe, co w konsekwencji odbije się na naszym samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. Oczywiście granice tolerancji hałasu są bardzo różne i głównie zależą od indywidualnych predyspozycji, jednak każdy kto z uciążliwym hałasem ma do czynienia po pewnym czasie przestaje być tolerancyjny, ponieważ wpływa on na zaburzenia układu nerwowego. Jakie są tego skutki? Przede wszystkim spadek koncentracji i wydajności pracy, zmęczenie oraz zwiększony poziom stresu. To wszystko negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i psychice. Dlatego dbajmy o poczucie komfortu w naszym mieszkaniu!