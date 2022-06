Sto metrów luksusu!

Kuchnia jest dość duża i funkcjonalna. Zainstalowano w niej kilka półek i szafek, w których można przechowywać wszystko, co niezbędne, dużą lodówkę, zmywarkę i piekarnik. Nie przegapiono zatem niczego! Z estetycznego punktu widzenia, gdzieniegdzie można by się do kilku szczegółów przyczepić, jednak wszystko to kwestia gustu i indywidualnych wyborów. Zastosowane materiały i wzory to tylko przykłady. Ich wachlarz jest znacznie bardziej rozbudowany. Dzięki dużym oknom wychodzącym na ogród i dominującej wszędzie bieli przestrzeń wydaje się znacznie większa, a na pewno, za sprawą światła naturalnego wpadającego do jej wnętrza, jest bardzo jasna.