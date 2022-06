Garderoba na poddaszu – 9 stylowych inspiracji

Garderoba to marzenie każdej z nas. A najlepiej żeby wyglądała jak ta należąca do Carrie Bradshaw z filmu Seks w wielkim mieście .

Niestety nie wszystkie z nas mogą sobie pozwolić na komfort posiadania garderoby. Jednak, jeżeli posiadamy duży dom i mamy niezagospodarowane poddasze to, to jest właściwa przestrzeń na garderobę! Poddasze to bardzo niewdzięczne pomieszczenie jeżeli chodzi o jego aranżację i zagospodarowanie pod względem użyteczności. Zazwyczaj służy nam jako pomieszczenie do gromadzenia wszystkich zbędnych bibelotów. Rzadko kiedy decydujemy się na wykończenie go, dlatego nie pełni żadnej reprezentatywnej funkcji w naszym domu. Na szczęście coraz więcej osób decyduje się na wykończenie go i wykorzystanie w formie garderoby.

Zobaczcie 9 naszych propozycji aranżacji pięknej garderoby na poddaszu.