Nowoczesność, która zaskakuje!

W naszych artykułach często wspominamy, że kuchnia jest sercem domu. To miejsce wręcz zmusza domowników do interakcji! Powyższa kuchnia jest wyjątkowa z wielu względów. Chociaż zaprojektowano ją jako osobne pomieszczenie, to jedną ze ścian, tę za naszymi plecami, przeszklono. Strefa śniadaniowa urosła tutaj do niebotycznych rozmiarów, większych niż jadalnia w niejednym mieszkaniu. Zdecydowano się także wprowadzić tutaj telewizor, który umila czas spędzany na przygotowywaniu posiłków oraz pozwala z rana dowiedzieć się nad miską płatów, co dzieje się w świecie.