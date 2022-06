​Nietypowo nowoczesny dom!

Jadalnia jest po prostu fantastyczna! To pomieszczenie nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z nostalgiczną aranżacją odwołującą się do dawnych zasad estetyki. Jest to wykwintny design zaczerpnięty ze stylu kolonialnego: duży stół jadalniany wykonany z ciemnego drewna z krzesłami z czarnymi, skórzanymi obiciami, a do tego akcesoria wykonane ze stali i gdzieniegdzie zdobienia przypominające girlandy. Cały wystrój uzupełnia para subtelnych lamp podwieszonych nad stołem. Te, przypominające odwrócone świeczniki lampy, są bardzo ciekawym i jasnym elementem aranżacji jadalni.