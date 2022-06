6 pomysłów, aby Twoje małe studio było fajne!

Aby ożywić nieco wnętrze warto dodać do niego nieco żywych kwiatów, które będą śliczną ozdobą. Nie muszą to być kwiaty doniczkowe – jeśli preferujemy takie, które możemy co jakiś czas zmieniać, aby wprowadzały nieco świeżości do wnętrza, to wystarczy, że raz na jakiś czas wybierzemy się na pobliski targ lub do kwiaciarni, gdzie kupimy mały bukiet będący świetnym dodatkiem do każdego wnętrza. W mniejszych mieszkaniach dodatki i dekoracje powinny być skromne i jednocześnie przyciągać uwagę, ale nie robić tego w nachalny sposób.