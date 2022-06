Budowa własnej sauny- ile to kosztuje?

Korzystanie z basenów i sauny ma wiele zalet zdrowotnych oraz psychicznych – relaksuje i odpręża a także rozgrzewa. Warto wiedzieć, że przebywanie w niej wpływa bardzo korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, rozszerzają się naczynia krwionośne, zmniejsza się ciśnienie tętnicze, a zwiększa żylne. Wysoka temperatura prowadzi do wzmożonego ukrwienia mięśni szkieletowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich wydolności. Skraca się również okres zmęczenia i zwiększa wydolność całego organizmu. Podczas zabiegu zmniejsza się napięcie mięśni gładkich oskrzeli, co wpływa na zmniejszenie oporów oddechowych, zwiększeniu ulega jednocześnie pojemność życiowa i minutowa płuc. Pobyt w saunie- zgodnie z zaleceniami – powinien być ostatnią aktywnością w ciągu dnia, dlatego też, aby jego korzystny wpływ zachować do końca wieczoru z pewnością powinniśmy też unikać większego wysiłku fizycznego.

Dlatego cudownie byłoby mieć sunę w swoim własnym domu i móc z niej korzystać w chłodne jesienne i zimowe wieczory. Z naszego artykułu dowiecie się jakie koszty wiążą się z budową sauny.