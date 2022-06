Najlepsze sposoby, aby usunąć tapetę!

Przyklejenie tapety na jednej ścianie w pomieszczeniu to trend w projektowaniu wnętrz, który jest teraz często stosowany dla ożywienia wnętrza, nadania mu bardziej indywidualnego charakteru, zgodnego z gustem domowników lub po prostu chęci ogólnego wyróżnienia mieszkania spośród pozostałych, bez wyrazu. Tapety jak i fototapety to prosty sposób na zaaplikowanie na ścianie szczegółowych wzorów, motywów lub widoków na dużym formacie, których sami nie bylibyśmy w stanie stworzyć. Jest ona jednym z najpopularniejszych środków dekoracji ściany – obok palety różnorakich barw – który kiedyś wieńczył swe triumfy na dużą skalę. Pamiętacie może wytapetowane, w każdym calu mieszkania swoich babć i dziadków? Dziś dzięki nowoczesnym grafikom i oszczędnemu podejściu do tematu możemy stworzyć stylowe wnętrze z tapetą w roli głównej!

Tapetując wnętrze zastanawiamy się często czy, aby na pewno powinniśmy to robić. Pytanie dotyczy funkcjonalności tapety w przyszłości, w razie kiedy przestanie nam się podobać lub zechcemy szybko zmienić wystrój pokoju. Nierzadko przeraża nas ogrom pracy przy jej zrywaniu i doprowadzaniu ściany – w razie uszkodzenia narzędziami – do idealnej gładkości, by potem móc, na przykład pomalować ją na jednolity kolor. Może to skutecznie zniechęcić do zrealizowania tego pomysłu. Niesłusznie! W tym artykule podpowiemy Wam jak łatwo usunąć tapetę, krok po kroku, różnymi metodami.

