Warto wiedzieć: proste sposoby na redukcje alergenów w domu!

Chorowanie kojarzy nam się z leżeniem w ciepłym łóżku, popijaniem herbaty z cytryną, odliczaniu godzin do wyzdrowienia i powrotu do normalnego trybu życia. Ale co jeśli paradoksalnie choroby dotykają nas w domu i na przykład leżenie w łóżku nie kojarzy nam się tak relaksacyjnie i bezpiecznie jak innym? Kichanie, swędzenie, kaszel – te objawy spowodowane mogą być wszechobecnymi alergenami, które występują wszędzie w środowisku, niestety także w domu.

Ludzie zdrowi, nieuczuleni na żadne pyłki lub rodniki, nie zdają sobie sprawy z ilości istniejących alergenów w domu i ich różnych rodzajów, w każdym oddzielnym pomieszczeniu. Dlatego w tym artykule chcemy wymienić Wam najczęstsze alergeny występujące w danych miejscach w domu oraz sposoby na ich pozbycie się lub jak najefektywniejsze zminimalizowanie przy pomocy odpowiednio dobranych materiałów wykończeniowych, tekstyliów i dodatków, dzięki którym życie w domu będzie uwolnione od tego rodzaju trosk.

