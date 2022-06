Panele ścienne do kuchni – 9 aranżacji

Zapewne każdy z nas zastanawia się jak urządzić kuchnię, aby była funkcjonalna i przede wszystkim wygodna. Na szczęście mamy dla Was kilka cennych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę projektując kuchnię.

Po pierwsze zaplanuj układ zabudowy Twojej kuchni. Ważne, aby lodówka znajdowała się w odpowiedniej odległości od kuchenki. Złe rozplanowanie prowadzi do zaburzenia pracy lodówki, a co za tym idzie, do szybkiej wymiany.

Zaplanujmy szafki tak, aby były funkcjonalne i pojemne. W kuchni zazwyczaj znajduje się masa sprzętów, która najlepiej prezentuje się jak jest schowana. Nie zajmuje nam to przestrzeni i nie wprowadza nieładu do pomieszczenia. Rozmiar sprzętów tak samo powinien być dopasowany do potrzeb. Jeżeli nasza rodzina liczy 4 osoby, to na pewno niepraktyczna będzie mała płyta grzejna z dwoma palnikami.

Na końcu poświęćmy czas na urządzenie kuchni, elementy dekoracyjne itp. Coraz częściej stosuje się panele ścienne do kuchni, zamiast zwykłych płytek ceramicznych. Dlaczego? Panele ścienne posiadają modne, stylowe wzory, niczym nie odbiegające tym z katalogów. A przede wszystkim są łatwiejsze w położeniu. Zazwyczaj to duże płyty, które można przykleić na klej do ściany.

Poniżej zaprezentujemy Wam kilka aranżacji kuchni z wykorzystaniem paneli ściennych.