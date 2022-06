Zamieszkaj w ukrytym bunkrze!

Już po pierwszej inspekcji działki architekci zdawali sobie sprawę z tego, że czeka ich wymagający projekt. Spektakularny krajobraz oraz bujna roślinność porastająca działkę stanowiły główny wyznacznik prac. To do nich właśnie dostosować trzeba było całościowy design. Inwestorzy pozostawili architektom wolną rękę jeżeli chodzi o projekt domu. Ich jedynym wymaganiem było stworzenie takiego lokum, które pozostawałoby w stałym kontakcie z naturą i umożliwiało jej podziwianie z każdego miejsca we wnętrzu. Przyszli właściciele zakochali się w tej okolicy podczas corocznych letnich wakacji, które tu spędzali. Stąd też decyzja o budowie w tym konkretnym miejscu.