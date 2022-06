Rustykalna willa pełna prostoty!

Chociaż do sezonu urlopowego jeszcze trochę czasu, przeniesiemy się dzisiaj do fantastycznej wakacyjnej destynacji: do słonecznej Toskanii! Włochy do zaoferowania mają nie tylko świetną pogodę, niesamowite krajobrazy i kuchnię uważaną przez wielu za najlepszą na świecie. To także kolebka wspaniałej architektury i nie mamy tutaj na myśli jedynie perełek Renesansu czy Baroku. Zagubione pomiędzy toskańskimi wzgórzami dawne budyni winnic i farm zachwycają swoim urokiem, który wydobywany jest na nowo przez architektów podczas spektakularnych modernizacji. Właśnie jedną z nich przedstawimy w tym Katalogu Inspiracji.

W tym celu przenosimy się w okolice miasta Lucca, gdzie czeka na nas dawny wiejski dom z 1887 roku, przemieniony w cudowną willę. Za projekt odpowiada studio architektury Mide, którego celem było dostosowanie budynku do potrzeb i gustu współczesnych mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego czaru.

Czy im się udało? Sami się o tym przekonajcie…