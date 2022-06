Nowoczesny dom z niejedną niespodzianką!

Uwielbiamy pomieszczenia, które służą tylko i wyłącznie do rozrywki. Takim miejscem jest bez wątpienia ten prywatny bar, gdzie mieszkańcy mogą zapraszać przyjaciół i znajomych, by bawić się w ich towarzystwie do białego rana. Jeden rzut oka na powyższe zdjęcie już zdradza nam, że właściciele uwielbiają gości. Przy barze czeka na nich aż siedem stołków! Nas interesuje także to, co za oknem. Małe, wewnętrzne patio wypełnia zieleń roślin. Nadają one wyjątkowego charakteru aranżacji, a przy tym są motywem spinającym wystrój całego domu.