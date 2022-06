Małe mieszkanie, jeden pokój dla dzieci i dwójka dzieci. Rozwiązanie – łóżko piętrowe. Nie jedna rodzina musiała zmierzyć się z takim problemem. Owszem jest to rozwiązanie, może na kilka, kilkanaście lat, ale jest to rozwiązanie jak najbardziej słuszne. Łóżka piętrowe dla dzieci to nie tylko rozwiązanie problemu dorosłych ale również marzenie wielu dzieci.

Łóżka piętrowe dla dzieci to zarówno oszczędność finansowa rodziców jak i zachowanie przestrzeni. Zaletą łóżek piętrowych dla dzieci jest to, iż zajmują mało miejsca na podłodze. Pozwalają dzięki temu na umieszczenie chociażby drugiego biurka. Łóżka piętrowe dla dzieci istnieją teraz w różnych wariantach. Niekoniecznie muszą to być nudne meble dla dzieci, mogą to być również świetne miejsca na zabawę. Wiele z nich potrafi naśladować statki kosmiczne, nawet jeśli nie na żywo, to wyobraźni maluchów.