Kochasz rustykalne domy? Instalowanie fałszywych belek drewnianych!

Imitacja belek na sufit stają się coraz bardziej popularne. Nic dziwnego -produkt jest bardzo lekki, wykonany ze styropianu, dlatego można go zamontować na każdym suficie. Montaż belek jest bardzo prosty i nie wymaga wiercenia otworów w stropie. Wystarczy klej montażowy, taśma dwustronna lub magnesy neodymowe. W otworach belek w kształcie litery c można zamontować taśmę LED, co stworzy ciekawą oprawę oświetleniową. Należy jednak pamiętać, że do takiego zabiegu sufit musi być idealnie gładki, ponieważ światło wydobędzie każdą nierówność i niedociągnięcie. Zaletą styropianowych belek jest ich naturalny wygląd. Dla niewprawnego oka są nie do odróżnienia od tych naturalnych, zwłaszcza gdy są zamontowane na suficie. Styl rustykalny czerpie inspiracje z rodzimych wzorców, ma więc niemal tyle odmian, ile jest krajów. Mimo że każda z nich różni się od pozostałych, wiele je łączy: prostota wystroju, przyjazne naturalne materiały oraz ciepła i przytulna atmosfera we wnętrzach. To wszystko dzieje się za sprawą drewna, które może być stare lub postarzane. Jeśli obawiacie się, że styropian na suficie nie będzie wyglądał naturalnie to mamy dla Was świetną wiadomość. Producenci ścigają się w tworzeniu konstrukcji najdokładniej imitujących postarzane drewno.