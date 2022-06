Antresola to aranżacja przestrzeni nie do każdego wnetrza. Wymaga wysokiego pomieszczenia, a także powierzchni by wnętrze zachowało swoje proporcje. Łóżko piętrowe z biurkiem to rozwiązanie o wiele łatwiejsze w wykonaniu, niż antresola z łóżkiem piętrowym z biurkiem. ALE! Antresola to większa przestrzeń do spania, nawet dla dwóch osób. Takie rozwiązanie sprawdzi się napewno w kawalerce dla młodych par. Wygodne i szerokie spanie na wysokim łóżku piętrowym na antresoli umożliwi wykorzystanie przestrzeni pod spodem na biurko czy też na przestrzeń uzytku codziennego, jak sofa czy biurko.